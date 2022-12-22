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Турция в третий раз повысила минимальную заработную плату для борьбы с инфляцией

Турция в третий раз повысила минимальную заработную плату для борьбы с инфляцией

Киев • УНН

 • 347333 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о третьем большом повышении минимальной заработной платы за год, чтобы попытаться бороться с историческим скачком потребительских цен накануне решающих выборов, информирует УНН со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган полагался на поддержку рабочего класса, чтобы прийти к власти почти два десятилетия назад, и ему снова понадобится поддержка, чтобы переизбираться на выборах, которые должны пройти в июне следующего года.

Но бедняки Турции больше всего пострадали от экономического кризиса, когда официальный годовой уровень инфляции достиг 85 процентов.

Более 40 процентов рабочей силы в Турции получают самый низкий доход.

Детали

В четверг турецкий лидер заявил, что страна повысит ежемесячную заработную плату не менее чем на 8500 лир (455 долларов США).

Минимальная заработная плата в декабре 2021 года составила 2826 лир, что на тот момент было чуть меньше 300 долларов.
В январе прошлого года она была повышена до 4253 лир, а в июле - до 5500 лир.

Эрдоган пообещал в четверг, что к концу следующего года инфляция замедлится до 20 процентов.

"Мы станем свидетелями скорейшего снижения темпов инфляции начиная с этого месяца", - сказал он в телевизионном выступлении.

Дополнение

Последний экономический кризис в Турции начался, когда Эрдоган – противник высоких процентных ставок – оказывал давление на центральный банк, чтобы тот снизил хронически высокие потребительские цены за счет снижения стоимости заимствований.

Традиционная экономическая теория призывает политиков бороться с инфляцией, сдерживая спрос и повышая стоимость ведения бизнеса за счет более высоких процентных ставок.

Подход Эрдогана спровоцировал валютный кризис, в результате которого лира потеряла почти половину своей стоимости всего за несколько недель в конце прошлого года.

В ответ правительство израсходовало свои резервы на меры поддержки валюты и ввело сложные экономические правила, направленные на контроль над инфляцией.

Официальный уровень инфляции в Турции, составляющий 84,39%, означает, что банки теряют 75,39% стоимости кредита, если они ссужают деньги в год по официальной процентной ставке.

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