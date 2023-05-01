Туреччина розповіла подробиці смерті лідера "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Туреччина оприлюднила нові подробиці про успішну операцію проти глобального лідера «Ісламської держави», заявивши, що він загинув, підірвавши пояс смертника, щоб уникнути затримання, інформує УНН.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у неділю про смерть «ймовірного лідера ІДІЛ під кодовим ім'ям Абу Хусейна аль-Кураші».
Турецьке державне інформаційне агентство Anadolu назвало його повне ім'я Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші, заявивши, що він приєднався до ІД у 2013 році і швидко піднявся у лавах джихадистського угруповання.
Ісламська держава оголосила про смерть свого попереднього лідера Абу Хасана аль-Хашімі аль-Кураші 30 листопада.
Деталі
Anadolu повідомило, що турецьке розвідувальне управління Массачусетського технологічного інституту провело чотиригодинну операцію, під час якої воно виявило та оточило аль-Хусейна у суботу.
Агенти Массачусетського технологічного інституту висадили в повітря кам'яну стіну, що оточити будинок, перш ніж увійти в нього через задній вхід і бічні вікна.
Аль-Хусейн підірвав пояс смертника, коли зрозумів, що його ось-ось схоплять.
Кореспондент AFP на півночі Сирії повідомив, що метою операції була покинута ферма, яка використовувалася як ісламська школа.
Доповнення
Туреччина розмістила війська на півночі Сирії з 2020 року та контролює цілі зони за допомогою сирійських проксі.
На піку свого розвитку, коли воно контролювало території Іраку та Сирії, угруповання ІД взяло на себе відповідальність за серію терактів у Європі.
У жовтні 2019 року Вашингтон оголосив про вбивство лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді на північному заході Сирії, і відтоді під час рейдів було вбито кількох найвищих командирів угруповання.
Незважаючи на те, що угруповання було вигнано з більшої частини території, яку воно колись контролювало, воно все ще проводить атаки в Сирії.