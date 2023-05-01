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Ердоган повідомив про ліквідацію лідера "ІДІЛ" у Сирії

Ердоган повідомив про ліквідацію лідера "ІДІЛ" у Сирії

Київ • УНН

 • 326757 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Національна розвідка Туреччини під час спецоперації в Сирії ліквідувала лідера "ІДІЛ" Абу Гусейна аль-Курейші. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Twitter, пише УНН.

Деталі

За словами Ердогана, національна розвідувальна організація стежила за лідером "ІДІЛ" під кодовим ім'ям Абу Гусейн аль-Курейші впродовж тривалого часу.

Цитата

"Ця людина була нейтралізована під час операції, проведеної національною розвідувальною організацією вчора. Ми продовжимо нашу боротьбу з терористичними організаціями без будь-яких розрізнень", - зазначив Ердоган.

Доповнення

У 2013 році Туреччина стала однією з перших країн, яка оголосила "ІДІЛ" терористичною організацією.

За даними турецького Anadolu, з того часу країна неодноразово зазнавала нападів угруповання, внаслідок яких загинуло понад 300 осіб і сотні отримали поранення в результаті щонайменше 10 вибухів, здійснених терористами-смертниками, семи вибухів бомб і чотирьох збройних нападів.

У відповідь на це Туреччина розпочала антитерористичні операції в країні та за кордоном, щоб запобігти подальшим нападам.

Як нещодавно повідомляв УНН, Туреччина, яка десятиліттями боролася з курдськими збройними угрупованнями на сході, провела кілька військових операцій, у тому числі повітряні нальоти на північ Іраку та північ Сирії проти очолюваних сил курдами. Анкара вважає очолювані курдами сили «терористами», пов'язаними із забороненою Робітничою партією Курдистану (РПК). На початку квітня президент Іраку звинуватив Туреччину в проведенні спецоперацій турецьких збройних сил в районі аеропорту Сулейманія в напівавтономному курдському регіоні, назвавши його «кричущою агресією» проти суверенітету Іраку. І вимагав офіційних вибачень.

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