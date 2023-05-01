Эрдоган сообщил о ликвидации лидера "ИГИЛ" в Сирии

Детали

По словам Эрдогана, национальная разведывательная организация следила за лидером "ИГИЛ" под кодовым именем Абу Хусейн аль-Курейши в течение длительного времени.

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"Этот человек был нейтрализован в ходе операции, проведенной национальной разведывательной организацией вчера. Мы продолжим нашу борьбу с террористическими организациями без каких-либо различий", - отметил Эрдоган.

Дополнение

В 2013 году Турция стала одной из первых стран, объявивших "ИГИЛ" террористической организацией.

По данным турецкого Anadolu, с тех пор страна неоднократно подвергалась нападениям группировки, в результате которых погибло более 300 человек и сотни получили ранения из-за по меньшей мере 10 взрывов, совершенных террористами-смертниками, семи взрывов бомб и четырех вооруженных нападений.

В ответ на это Турция начала антитеррористические операции в стране и за рубежом, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Как недавно сообщал УНН, Турция, которая десятилетиями боролась с курдскими вооруженными группировками на востоке, провела несколько военных операций, в том числе воздушные налеты на север Ирака и север Сирии против возглавляемых сил курдами. Анкара считает возглавляемые курдами силы «террористами», связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). В начале апреля президент Ирака обвинил Турцию в проведении спецопераций турецких вооруженных сил в районе аэропорта Сулеймания в полуавтономном курдском регионе, назвав его «вопиющей агрессией» против суверенитета Ирака. И потребовал официальных извинений.

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