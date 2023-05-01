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Турция рассказала о подробностях смерти лидера "Исламского государства"

Турция рассказала о подробностях смерти лидера "Исламского государства"

Киев • УНН

 • 425061 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Турция обнародовала новые подробности об успешной операции против глобального лидера Исламского государства, заявив, что он погиб, взорвав пояс смертника, чтобы избежать задержания, информирует УНН.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о смерти «вероятного лидера ИГИЛ под кодовым именем Абу Хусейна аль-Кураши».

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu назвало его полное имя Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши, заявив, что он присоединился к ИГ в 2013 году и быстро поднялся в рядах джихадистской группировки.

Исламское государство объявило о смерти своего предыдущего лидера Абу Хасана аль-Хашими аль-Кураши 30 ноября.

Детали

Anadolu сообщило, что турецкое разведывательное управление Массачусетского технологического института провело четырехчасовую операцию, в ходе которой оно обнаружило и оцепило аль-Хусейна в субботу.

Агенты Массачусетского технологического института взорвали каменную стену, окружившую дом, прежде чем войти в него через задний вход и боковые окна.

Аль-Хусейн взорвал пояс смертника, когда понял, что его вот-вот схватят.

Корреспондент AFP на севере Сирии сообщил, что целью операции была покинута ферма, использовавшаяся в качестве исламской школы.

Дополнение

Турция разместила войска на севере Сирии с 2020 года и контролирует целые зоны с помощью сирийских прокси.

На пике своего развития, когда она контролировала территории Ирака и Сирии, группировка ИД взяла на себя ответственность за серию терактов в Европе.

В октябре 2019 года Вашингтон объявил об убийстве лидера ИД Абу Бакра аль-Багдади на северо-западе Сирии, и с тех пор во время рейдов были убиты несколько самых высоких командиров группировки.

Несмотря на то, что группировка была изгнана с большей части территории, которую она когда-то контролировала, она все еще проводит атаки в Сирии.

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