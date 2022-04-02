Туреччина пропонує допомогу в евакуації з Маріуполя морем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб і поранених з Маріуполя по морю. Про це заявив у суботу міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує Anadolu, пише УНН.
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"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе рф у Туреччині, запрошеного в наше оборонне відомство. Схожа ініціатива передана російським інстанціям і по лінії військового аташе Туреччини в Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе в цій країні", - сказав Акар.
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Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народу.
Глава оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався по телефону з українським колегою Олексієм Рєзніковим і представником рф Сергієм Шойгу. За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі з Рєзніковим.
"Для запобігання подальшого кровопролиття і відновлення стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню", - наголосив Акар.
Турецький міністр повідомив про активні контакти з Україною і рф і з питання безпечного виходу турецьких суден з українських портів.
Торкаючись мінної загрози в Чорному морі, Акар зазначив, що на даний момент проблем для судноплавства немає.
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Як писав УНН, напередодні команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста не змогла потрапити до Маріуполя і повернулася до Запоріжжя.