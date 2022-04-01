Красный Крест не смог попасть в Мариуполь из-за "условий" и развернулся назад
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Команда Международного комитета Красного Креста не смогла попасть в Мариуполь в пятницу и вернулась в Запорожье. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте МККК, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня наша команда попыталась обеспечить безопасный выезд из Мариуполя. Но пришлось вернуться в Запорожье после того, как условия сделали невозможным действовать. Мы попробуем еще раз завтра", - сказано в заявлении МККК.
Детали
В Красном Кресте назвали крайне важным условием, чтобы "стороны соблюдали договоренности и предоставляли необходимые гарантии безопасности".
Ранее
Международный комитет Красного Креста заявил в пятницу, что он, наконец, направляется в Мариуполь для эвакуации мирного населения.