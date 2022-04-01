Червоний Хрест не зміг потрапити до Маріуполя через "умови" і розвернувся назад
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста не змогла потрапити до Маріуполя у п'ятницю і повернулася до Запоріжжя. Про це сказано в заяві, опублікованій в Twitter-акаунті МКЧХ, пише УНН.
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"Сьогодні наша команда спробувала забезпечити безпечний виїзд з Маріуполя. Але довелося повернутися в Запоріжжя після того, як умови унеможливили діяти. Ми спробуємо ще раз завтра", - сказано в заяві МКЧХ.
Деталі
У Червоному Хресті назвали вкрай важливою умовою, щоб "сторони дотримувалися домовленостей і надавали необхідні гарантії безпеки".
Раніше
Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив у п'ятницю, що він, нарешті, прямує до Маріуполя для евакуації мирного населення.