Червоний Хрест не зміг потрапити до Маріуполя через "умови" і розвернувся назад

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"Сьогодні наша команда спробувала забезпечити безпечний виїзд з Маріуполя. Але довелося повернутися в Запоріжжя після того, як умови унеможливили діяти. Ми спробуємо ще раз завтра", - сказано в заяві МКЧХ.

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У Червоному Хресті назвали вкрай важливою умовою, щоб "сторони дотримувалися домовленостей і надавали необхідні гарантії безпеки".

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив у п'ятницю, що він, нарешті, прямує до Маріуполя для евакуації мирного населення.