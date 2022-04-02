Турция предлагает помощь в эвакуации из Мариуполя морем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю. Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует Anadolu, пишет УНН.
Цитата
"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе рф в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", - сказал Акар.
Детали
Акар отметил, что Турция продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.
Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и представителем рф Сергеем Шойгу. По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.
"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня", - подчеркнул Акар.
Турецкий министр сообщил об активных контактах с Украиной и рф и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.
Касаясь минной угрозы в Черном море, Акар отметил, что на данный момент проблем для судоходства нет.
Ранее
Как писал УНН, накануне команда Международного комитета Красного Креста не смогла попасть в Мариуполь и вернулась в Запорожье.