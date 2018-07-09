“Реджеп Тайіп Ердоган приніс присягу в якості першого глави турецької держави періоду президентської республіки. Тим самим Туреччина офіційно змінила форму правління”, - передає турецьке агентство.

Під час церемонії інавгурації виконуючий обов’язки глави парламенту Туреччини Дурмуш Йилмаз передав Ердогану посвідчення президента країни.

Вибори в Туреччині пройшли 24 червня. За підсумками голосування перемогу здобув чинний президент Реджеп Ердоган, набравши 52,59% голосів. Згідно з поправками, внесеними до Конституції Туреччини в 2017 році, президент буде наділений повноваженнями розпускати парламент, призначати уряд і пропонувати кандидатури на посади суддів.