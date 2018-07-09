Туреччина офіційно змінила форму правління
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Туреччина офіційно змінила форму правління з парламентської на президентську республіку після присяги президента Туреччини Реджепа Ердогана в парламенті. Про це повідомляє агентство “Анадолу”, інформує УНН.
“Реджеп Тайіп Ердоган приніс присягу в якості першого глави турецької держави періоду президентської республіки. Тим самим Туреччина офіційно змінила форму правління”, - передає турецьке агентство.
Під час церемонії інавгурації виконуючий обов’язки глави парламенту Туреччини Дурмуш Йилмаз передав Ердогану посвідчення президента країни.
Вибори в Туреччині пройшли 24 червня. За підсумками голосування перемогу здобув чинний президент Реджеп Ердоган, набравши 52,59% голосів. Згідно з поправками, внесеними до Конституції Туреччини в 2017 році, президент буде наділений повноваженнями розпускати парламент, призначати уряд і пропонувати кандидатури на посади суддів.