Туреччина несподівано звільнила колишнього співробітника НАСА, заарештованого за звинуваченням у тероризмі

За словами дружини Серкан Гельге, вчений був "шокований", коли йому дозволили залишити в'язницю і відправитися додому до батьків, які живуть в місті Хатай на півдні Туреччини. Серкан звільнили через кілька годин після телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом і турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом. У повідомленні Білого дому про цю бесіду ім'я Гельге не згадується.

"Я не хочу займатися домислами щодо намірів турецької влади, проте ми хочемо подякувати їм за те, що вони вчинили правильно, звільнивши його сьогодні", - заявила офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус. Вона назвала звільнення Гельге "доброю новиною".

Турецька поліція затримала Гельге в липні 2016 року під час масових арештів людей, яких влада підозрювала в підтримку опозиційного ісламського проповідника Фетхуллах Ґюлена. Анкара звинувачувала Ґюлена, який проживає США, в організації військового путчу проти уряду Ердогана.

Гельге, який працював в НАСА, в цей момент знаходився на батьківщині у відпустці. Після арешту йому пред'явили звинувачення в зв'язках з озброєною терористичним угрупуванням. У минулому році суд засудив його до 7,5 років позбавлення волі. Згодом цей термін знизили до 5 років.

Гельге і влади США назвали ці звинувачення безпідставними.

Нагадаємо, ще один громадянин США, християнський пастор Ендрю Бренсон, також заарештований за звинуваченням у підтримці Ґюлена, був звільнений в жовтні минулого року.