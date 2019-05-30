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Турция неожиданно уволила бывшего сотрудника НАСА, арестованного по обвинению в терроризме

Турция неожиданно уволила бывшего сотрудника НАСА, арестованного по обвинению в терроризме

Киев  •  УНН

 • 8267 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Власти Турции в среду неожиданно освободили из заключения бывшего научного сотрудника НАСА, гражданина США турецкого происхождения Серкан Гёльге. Три года назад Хельга арестовали по обвинению в терроризме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

По словам жены Серкан Хельга, ученый был "шокирован", когда ему позволили покинуть тюрьму и отправиться домой к родителям, которые живут в городе Хатай на юге Турции. Серкан освободили через несколько часов после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В сообщении Белого дома об этой беседе имя Хельга не упоминается.

"Я не хочу заниматься домыслами относительно намерений турецких властей, однако мы хотим поблагодарить их за то, что они поступили правильно, освободив его сегодня", - заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. Она назвала увольнение Хельга "хорошей новостью".

Турецкая полиция задержала Хельга в июле 2016 во время массовых арестов людей, которых власти подозревали в поддержку оппозиционного исламского проповедника Фетхуллах Гюлена. Анкара обвиняла Гюлена, проживающий США, в организации военного путча против правительства Эрдогана.

Хельга, который работал в НАСА, в этот момент находился на родине в отпуске. После ареста ему предъявили обвинение в связях с вооруженной террористической группировкой. В прошлом году суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. Впоследствии этот срок снизили до 5 лет.

Хельга и власти США назвали эти обвинения безосновательными.

Напомним, еще один гражданин США, христианский пастор Эндрю Брэнсон, также арестован по обвинению в поддержке Гюлена, был уволен в октябре прошлого года.

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