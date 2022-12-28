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Туман став причиною великої ДТП із 200 машинами у Китаї

Туман став причиною великої ДТП із 200 машинами у Китаї

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Автокатастрофа за участю понад 200 автомобілів в умовах сильного туману сталася в середу вранці на мосту в Чженчжоу в китайській провінції Хенань, пише з посиланням на China Daily.

Деталі

За даними дорожньої поліції міста, внаслідок серії аварій на мосту в Чженьчжоу в середу вранці загинула одна людина.

За повідомленням Henan Traffic Radio, в інциденті брало участь близько 200 автомобілів.

Ланцюжок аварій стався близько 7:40 ранку на мосту Чженсінь через річку Хуанхе. Поліція назвала причиною обмежену видимість через сильний туман. У заяві поліції йдеться, що автомобілі зіткнулися на обох смугах із двостороннім рухом.

До 9:30 11 людей, які застрягли у своїх автомобілях, було врятовано. 

За словами місцевих пожежників, які прибули на місце події, більшість транспортних засобів були невеликими, і жоден з них не перевозив небезпечні хімічні речовини.

Доповнення

Щонайменше вісім людей загинули та ще 23 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів у районі Раджанпур у східній провінції Пенджаб у Пакистані.

Інцидент стався через низьку видимість в умовах густого туману в цьому районі.

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