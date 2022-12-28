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Туман стал причиной крупной ДТП с 200 машинами в Китае

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Автокатастрофа с участием более 200 автомобилей в условиях сильного тумана произошла в среду утром на мосту в Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань, пишет УНН со ссылкой на China Daily.

Детали

По данным дорожной полиции города, в результате серии аварий на мосту в Чжэнчжоу в среду утром погиб один человек.

По сообщению Henan Traffic Radio, в инциденте участвовало около 200 автомобилей.

Цепочка аварий произошла около 7:40 утра на мосту Чжэнсинь через реку Хуанхэ. Полиция назвала причиной ограниченную видимость из-за сильного тумана. В заявлении полиции говорится, что автомобили столкнулись на обеих полосах с двусторонним движением.

К 9:30 11 человек, застрявших в своих автомобилях, были спасены. 

По словам местных пожарных, прибывших на место происшествия, большинство транспортных средств были небольшими, и ни один из них не перевозил опасные химические вещества.

Дополнение

По меньшей мере восемь человек погибли и еще 23 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Раджанпур в восточной провинции Пенджаб в Пакистане.

Инцидент произошел из-за низкой видимости в условиях густого тумана в этом районе.

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