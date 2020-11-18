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ЦВК зобов’язала Кароліно-Бугазьку ТВК призначити повторні вибори

ЦВК зобов’язала Кароліно-Бугазьку ТВК призначити повторні вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Центральна виборча комісія зобов’язала Кароліно-Бугазьку сільську територіально виборчу комісію, що на Одещині, невідкладно вирішити питання щодо призначення повторних місцевих виборів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

“Комісія на виконання рішення суду та з метою відновлення порушених виборчих прав окремих громадян бути обраними зобов’язала Кароліно-Бугазьку сільську територіальну виборчу комісію Білгород-Дністровського району Одеської області невідкладно ухвалити відповідні рішення. А саме — вирішити питання щодо визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 — 5, 7 та Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулись, а також стосовно призначення відповідних повторних виборів, про що невідкладно поінформувати ЦВК”, — йдеться в повідомленні.

Також вказану комісію зобовʼязано привести свої рішення та діяльність у відповідність із вимогами виборчого законодавства України, з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили.

“Окрім того, ЦВК звернула увагу Кароліно-Бугазької сільської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, а також на відповідальність, яку несуть виборчі комісії та їх члени за порушення вимог законодавства України про місцеві вибори”, — зазначається в повідомлені.

Як повідомлялося, Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення територіальної виборчої комісії (ТВК) щодо результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді в Одеській області.

Нагадаємо, станом на 18 листопада Центральна виборча комісія отримала відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості.

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