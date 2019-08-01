ЦВК визнала обраними ще 17 нардепів

Як повідомили у прес-службі, 1 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.

“... Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 17 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб: Гузя І.В. — в ОВО № 19, Медяника В.А. — в ОВО № 27, Корявченкова Ю.В. — в ОВО № 33, Германа Д.В. — в ОВО № 35, Гнатенка В.С. — в ОВО № 49, Арешонкова В.Ю. — в ОВО № 64, Кузьміних С.В. — в ОВО № 67, Прощука Е.П. — в ОВО № 85, Горобця О.С. — в ОВО № 95, Кузнєцова О.О. — в ОВО № 106, Вельможного С.А. — в ОВО № 112, Мезенцеву М.С. — в ОВО № 168, Шенцева Д.О. — в ОВО № 176, Мазурашу Г.Г. — в ОВО № 203, Божика В.І. — в ОВО № 204, Швеця С.Ф. — в ОВО № 214, Буймістер Л.А. — в ОВО № 223”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином, станом на 1 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 153 народних депутатів України, відзначили у ЦВК.

У засіданні Комісії оголошено перерву орієнтовно до 12 години 2 серпня.

Нагадаємо, у ЦВК сподіваються, що підіб’ють підсумки виборів до 5 серпня.