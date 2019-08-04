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ЦВК провела повторний підрахунок голосів на 14 дільницях ОВО №50

ЦВК провела повторний підрахунок голосів на 14 дільницях ОВО №50

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Під час засідання 4 серпня Центральна виборча комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО № 50 щодо виконання судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.

Було проведено повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, які набрали законної сили, про що склала відповідні протоколи.

Комісія також доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах з поміткою "Уточнений" ОВК ОВО № 119 та № 210 до 5 серпня.

Окрім того, прийнято повторно протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 119 з поміткою "Уточнений".

У засіданні Комісії знову було оголошено перерву.

Нагадаємо, ЦВК оголосила результати виборів до ВР за партійними списками.

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