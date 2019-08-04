ЦИК провела повторный подсчет голосов на 14 участках ОВО №50
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время заседания 4 августа Центральная избирательная комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО № 50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
Был проведен повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа для выполнения решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы.
Комиссия также поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатных избирательных округах с пометкой "Уточненный" ОВК ОВО № 119 и № 210 до 5 августа.
Кроме того, принят повторно протокол ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 119 с пометкой "Уточненный".
В заседании Комиссии снова был объявлен перерыв.
Напомним, ЦИК объявила результаты выборов в ВР по партийным спискам.