Цуренко обіграла одну із провідних тенісисток Росії на турнірі в Австрії

Деталі

Цуренко завдала поразки п’ятій сіяній росіянці Катерині Александровій — 6:4, 7:6 (7:2).

Матч тривав годину та 39 хвилин за які Цуренко реалізувала 5 із 10 брейкпойнтів і виграла загалом 80 очок проти 66 в опонентки.

Варто зазначити, що у наступному раунді Цуренко зіграє проти Алісон ван Ейтванк (номер 69 у WTA).

Доповнення

Наша Катерина Козлова у паралельній зустрічі поступилася у першому раунді основи турніру Сінью Ванг — 6:2, 2:6, 3:6.