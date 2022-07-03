ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

1. Одіозний Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «Західна Європа виростила монстра – фашистську Німеччину, а тепер вирощує нового в Україні… кілька днів тому ЗСУ намагалися завдавати удару по військових об’єктах Білорусі, але ракети були збиті… Білорусь не хоче втягуватися у конфлікт в Україні, та відповість на вторгнення на свою територію». Це - дезінформація!

2. Проросійські пропагандисти повідомили, що українському суспільству недостатньо скасування вивчення в школах України російської мови та літератури, саме тому на сайті Президента України з’явилася петиція про започаткування нової навчальної дисципліни – «русофобія». Це - маніпуляція!

3. Глава Чечні Кадиров повідомив: «відступаючи, ЗСУ завдали удару ракетою «Точка-У» по адміністрації Лисичанська». За його словами, «суть тактики ЗСУ в тому, щоб залишити після себе якомога більше руйнувань інфраструктури, а потім звинуватити в цьому Росію». Це - фейк!

Нагадаємо

Окупанти почали розповсюджувати фейки про розміщення військових на території Запорізького міського палацу творчості.