ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 2 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
1. Одіозний Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «Західна Європа виростила монстра – фашистську Німеччину, а тепер вирощує нового в Україні… кілька днів тому ЗСУ намагалися завдавати удару по військових об’єктах Білорусі, але ракети були збиті… Білорусь не хоче втягуватися у конфлікт в Україні, та відповість на вторгнення на свою територію». Це - дезінформація!
2. Проросійські пропагандисти повідомили, що українському суспільству недостатньо скасування вивчення в школах України російської мови та літератури, саме тому на сайті Президента України з’явилася петиція про започаткування нової навчальної дисципліни – «русофобія». Це - маніпуляція!
3. Глава Чечні Кадиров повідомив: «відступаючи, ЗСУ завдали удару ракетою «Точка-У» по адміністрації Лисичанська». За його словами, «суть тактики ЗСУ в тому, щоб залишити після себе якомога більше руйнувань інфраструктури, а потім звинуватити в цьому Росію». Це - фейк!
Нагадаємо
Окупанти почали розповсюджувати фейки про розміщення військових на території Запорізького міського палацу творчості.