ЦПИ при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

1. Одиозный Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Западная Европа вырастила монстра – фашистскую Германию, а теперь выращивает нового в Украине… несколько дней назад ВСУ пытались наносить удар по военным объектам Беларуси, но ракеты были сбиты… Беларусь не хочет втягиваться в конфликт в Украине и ответит на вторжение на свою территорию». Это – дезинформация!

2. Пророссийские пропагандисты сообщили, что украинскому обществу недостаточно отмены изучения в школах Украины русского языка и литературы, именно поэтому на сайте Президента Украины появилась петиция о начале новой учебной дисциплины – «русофобия». Это – манипуляция!

3. Глава Чечни Кадыров сообщил: «отступая, ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по администрации Лисичанская». По его словам, «суть тактики ВСУ в том, чтобы оставить после себя как можно больше разрушений инфраструктуры, а затем обвинить в этом Россию». Это – фейк!

Напомним

Оккупанты начали распространять фейки о размещении военных на территории Запорожского городского дворца творчества.