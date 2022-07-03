ЦПИ при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 2 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
1. Одиозный Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Западная Европа вырастила монстра – фашистскую Германию, а теперь выращивает нового в Украине… несколько дней назад ВСУ пытались наносить удар по военным объектам Беларуси, но ракеты были сбиты… Беларусь не хочет втягиваться в конфликт в Украине и ответит на вторжение на свою территорию». Это – дезинформация!
2. Пророссийские пропагандисты сообщили, что украинскому обществу недостаточно отмены изучения в школах Украины русского языка и литературы, именно поэтому на сайте Президента Украины появилась петиция о начале новой учебной дисциплины – «русофобия». Это – манипуляция!
3. Глава Чечни Кадыров сообщил: «отступая, ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по администрации Лисичанская». По его словам, «суть тактики ВСУ в том, чтобы оставить после себя как можно больше разрушений инфраструктуры, а затем обвинить в этом Россию». Это – фейк!
Напомним
Оккупанты начали распространять фейки о размещении военных на территории Запорожского городского дворца творчества.