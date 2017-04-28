Цьогоріч виділено понад 200 млн грн на житло для прикордонників - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Цього року для забезпечення житлом понад 320 прикордонників з державного бюджету виділено понад 200 млн грн. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час передачі прикордонникам засобів радіозв'язку, передає кореспондент УНН.
“Цього року для забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби бюджетом виділено понад 200 млн грн. Це дасть можливість забезпечити житлом і вручити нові квартири більш як 320 військовослужбовцям лише цього року”, — сказав Глава держави.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко передав прикордонникам сучасні засоби захищеного радіозв’язку від США на суму 21 млн дол.