В этом году выделено более 200 млн грн на жилье для пограничников - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В этом году для обеспечения жильем более 320 пограничников из государственного бюджета выделено более 200 млн грн. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.
"В этом году для обеспечения жильем военнослужащих Государственной пограничной службы бюджетом выделено более 200 млн грн. Это позволит обеспечить жильем и вручить новые квартиры более 320 военнослужащим только в этом году", - сказал Глава государства.
Напомним, как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко передал пограничникам современные средства защищенного радиосвязи от США на сумму 21 млн долл.