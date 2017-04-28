В этом году выделено более 200 млн грн на жилье для пограничников - П.Порошенко

"В этом году для обеспечения жильем военнослужащих Государственной пограничной службы бюджетом выделено более 200 млн грн. Это позволит обеспечить жильем и вручить новые квартиры более 320 военнослужащим только в этом году", - сказал Глава государства.

Напомним, как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко передал пограничникам современные средства защищенного радиосвязи от США на сумму 21 млн долл.