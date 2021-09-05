Цьогоріч 5 вересня одночасно відзначають день благодійності та день підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день благодійності, а в Україні відзначають день підприємця. Віряни шанують день віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці та день пам’яті священномученика Іринея, Єпископа Ліонського, пише УНН.
День підприємця
У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця, який встановлений Указом Президента № 1110/98 від 5 жовтня 1998 р. Цього року свято припадає на 5 вересня.
Наразі економічна діяльність в Україні реалізується в різних формах власності (державної, комунальної, колективної, приватної) і різноманітних організаційно-правових формах господарювання, які допускаються законодавством.
Конституція України у статті 42 проголосила право кожного громадянина на заняття видами підприємницької діяльності, які не є прерогативою держави або не заборонені законом. До законодавчих актів з цих питань слід, насамперед, віднести Закони України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства”, “Про господарські товариства”, в яких визначаються загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення подібної діяльності.
День благодійництва
Офіційний “Міжнародний день благодійності” був затверджений 17-го грудня 2012-го року на 58-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН, що відображено у відповідній резолюції № 67/105 і відзначається 5-го вересня. Метою свята є привернути увагу до проблем людей, пов’язаних із бідністю та гуманітарними кризами. ООН хоче нагадати про важливість благодійності та волонтерської діяльності. Пропозицію організувати таке свято зробила Угорщина. Саме 5 вересня померла Мати Тереза.
Примітно, що в Україні це свято відзначається щорічно у другу неділю грудня.
Релігійні свята
5 вересня віряни відзначають віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Історія свята пов’язана з давніми подіями, коли трирічну Марію привели до Єрусалимського храму. На сходах її зустрів батько Іоанна Предтечі та повів сходами до найсвященнішого місця в храмі. Ці самі сходи стали символом її шляху до покликання.
Свято Успіння Пресвятої Богородиці відзначають 28 серпня. У цей день згадують про кончину Божої матері. 5 вересня відзначають Віддання Успіння Пресвятої Богородиці — це останній день із низки свят.
За три дні до свята Успіння Пресвятої Богородиці стародавню ікону Плащаниця Пресвятої Богородиці доставляють хресним ходом в Гефсиманію, де обносять навколо гробу Пресвятої Богородиці. Там вона перебуває впродовж дев’яти днів — до Віддання свята Успіння, перед нею постійно читається Акафіст.
Іменини сьогодні святкують Єфрем, Іван, Павло, Федір, Микола, Єлизавета, Арсеній, Юрій.