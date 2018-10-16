Цього тижня у Раді очікується перше читання Бюджету-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Цього тижня очікуються бюджетні висновки та перше читання у Верховній Раді законопроекту про Державний бюджет на 2019 рік, до якого народні депутати подали уже понад дві тисячі пропозицій. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook, передає УНН.
"Цього тижня очікуємо на бюджетні висновки та перше читання проекту Держбюджету-2019. Народні депутати вже подали більше 2-х тисяч пропозицій", - повідомив очільник уряду.
При цьому він наголосив на "спільному завданні – ухвалити збалансований та реалістичний бюджет, який дозволить профінансувати пріоритетні сфери".
Також до порядку денного парламенту, з його слів, повертається законопроект №8265 з топ-35 економічних ініціатив.
"Його нововведення, за оцінками Мінекономрозвитку, дозволять вивести з тіні близько 250 тис. держзакупівель. Це означає ще прозоріші умови для бізнесу та більшу економію державних коштів", - додав Прем'єр.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України минулого тижня отримало зведені бюджетні пропозиції до проекту Державного бюджету на 2019 рік і тепер готує висновки до розгляду проекту на засіданні профільного комітету у Верховній Раді.
Раніше голова ВР Андрій Парубій заявив, що питанням номер один найближчого пленарного тижня буде Бюджет-2019, адже, згідно з регламентом, його мають ухвалити у першому читанні до 20 жовтня.