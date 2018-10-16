На этой неделе в Раде ожидается первое чтение Бюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На этой неделе ожидаются бюджетные выводы и первое чтение в Верховной Раде законопроекта о Государственном бюджете на 2019 год, к которому народные депутаты подали уже более двух тысяч предложений. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook, передает УНН.
"На этой неделе ожидаем бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019. Народные депутаты уже подали более 2 тысяч предложений", - сообщил глава правительства.
При этом он отметил "совместное задание - принять сбалансированный и реалистичный бюджет, который позволит профинансировать приоритетные сферы".
Также в повестку дня парламента, по его словам, возвращается законопроект №8265 из топ-35 экономических инициатив.
"Его нововведения, по оценкам Минэкономразвития, позволят вывести из тени около 250 тыс. госзакупок. Это означает еще более прозрачные условия для бизнеса и большую экономию государственных средств", - добавил Премьер.
Напомним, Министерство финансов Украины на прошлой неделе получило сведенные бюджетные предложения к проекту Государственного бюджета на 2019 год и теперь готовит выводы к рассмотрению проекта на заседании профильного комитета в Верховной Раде.
Ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что вопросом номер один на ближайшей пленарной неделе будет Бюджет-2019, ведь, согласно регламенту, его должны принять в первом чтении до 20 октября.