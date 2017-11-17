Цього року з усіх випускників угорської громади лише 164 склали ЗНО на рівні - Гриневич

КИЇВ. 17 листопада. УНН. З усіх випускників шкіл з угорської громади в 2017 році лише 164 склали ЗНО на рівні, достатньому для вступу, водночас у медичні виші вступили лише 2 особи: 1 – на бюджет та 1 – на контракт. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час протокольної зустрічі з головою Закарпатської ОДА Генадієм Москалем, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.