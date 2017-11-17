В этом году из всех выпускников венгерской общины только 164 сдали ВНО на уровне - Гриневич

"Я знаю вашу проблему с обеспечением кадрами в Закарпатской области, особенно низкие образовательные шансы детей из мест компактного проживания общин. Так, низкие образовательные шансы детей с венгерской общины повлияют на качество жизни их районов компактного проживания. Например, возьмем результаты этого года. Так, только 2 выпускники из школ с венгерским языком обучения вступили в медицинские вузы. Один - на бюджет, один - на контракт. Эти дети могут работать в общине, потому что они знают язык, но с такими результатами вы не закроете потребность во врачах", - рассказала Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не позволит разговаривать с собой "в тоне шантажа" по языковому вопросу - Гройсман

В свою очередь Москаль отметил, что нельзя требовать от венгерского меньшинства знание украинского языка на том же уровне, что и от украинцев или даже польской общины.

"Я на праздники всех наших меньшинств делаю поздравления на языке меньшинств. На венгерском языке мне один листочек надо 3 дня учить. Переходить с украинского на венгерское очень трудно. Так и детям, это особая ситуация. Надо учитывать специфику", - отметил председатель Закарпатской ОГА.

Министр согласилась, что языки других групп требуют иных подходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климпуш-Цинцадзе: Венгрия может препятствовать евроинтеграционным стремлением Украины

"Статья 7 Закона "Об образовании" достаточно гибкая, чтобы создать условия для каждого меньшинства. Мы понимаем это и готовы к этому", - ответила министр.

Кроме того, на встрече также присутствовал Иосиф Борто, первый заместитель председателя Закарпатского облсовета, который также является представителем венгерского меньшинства. Он соглашается, что статья 7 дает возможность реализовывать различные модели обучения.

"Но, поймите, все зависит от исполнителей. Сегодня мы имеем министра, который понимает, что для языка другой языковой группы нужны другие условия для изучения украинского чем, скажем, полякам. Однако мы хотим иметь гарантии на уровне закона", - пояснил Борто.

Напомним, Украина и Венгрия будут совместно работать над планом имплементации закона об образовании.

Добавим, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании.