Цього року на 1,5 мільйона поменшало людей, які проживають в Україні - Дубілет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Стало відомо, що зараз з України їде більше громадян, ніж приїжджає, а помирає більше, ніж народжується, з початку року кількість українців, які проживають на нашій території, скоротилася на 1,5 млн осіб. Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Одним із пріоритетів уряду є зміна негативного соціально-демографічного тренду в нашій країні. Зараз з України їде більше, ніж приїжджає, а помирає більше, ніж народжується", - заявив Дубілет.
Він також поділився даними про кількість українців, які виїхали за межі України і не повернулися більше 21 дня (накопичувально), а також кількість українців, які повернулися після 21-денної відсутності (щодня).
Так, Дубілет резюмує:
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- З початку року кількість українців, які проживають на нашій території, скоротилаося на 1,5 млн осіб.
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- Бачимо масові повернення українців додому в кінці квітня - на початку травня на європейські та українські свята.
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- Після цих свят негативний тренд зменшився, але все одно присутній. Повертатися додому стало теж більше людей (помаранчева лінія).
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"Я хочу побудувати подібний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним, або просто сезонний фактор", - повідомив Дубілет.
Він також уточнив, що дані попередні, але на них він розраховує побудувати публічні дашборди (документи з лаконічно представленими статистичними даними, звітами, найчастіше з елементами інфографіки), щоб суспільство могло, в тому числі по них, оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, що Дубілет анонсував скасування трудових книжок.