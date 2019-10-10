Проживающих в Украине в этом году стало меньше на 1,5 миллиона - Дубилет

КИЕВ. 10 октября. УНН. Стало известно, что сейчас из Украины уезжает больше граждан, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается, с начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн человек. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в своем Telegram-канале, передает УНН.