Проживающих в Украине в этом году стало меньше на 1,5 миллиона - Дубилет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Стало известно, что сейчас из Украины уезжает больше граждан, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается, с начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн человек. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается", - заявил Дубилет.
Он также поделился данными о количестве украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).
Так, Дубилет резюмирует:
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- С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн человек.
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- Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля - в начале мая на европейские и украинские праздники.
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- После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).
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"Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор", - сообщил Дубилет.
Он также уточнил, что данные предварительные, но на них он рассчитывает построить публичные дашборды (документы с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, чаще всего с элементами инфографики), чтобы общество могло, в том числе по ним, оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.
Напомним, что Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек.