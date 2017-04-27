Цього року для участі в ЗНО зареєструвалися більше 240 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися 240 881 особа. Про це під час прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає кореспондент УНН.
“Цього року для участі в тестуванні зовнішнього незалежного оцінювання зареєстровано 240 881 осіб. З них 192 778 осіб — випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року. Минулого року було зареєстровано 267 172 осіб, з яких 200 510 осіб випускники навчальних закладів 2016 року”, — повідомив В.Карандій.
Він зазначив, що найбільше учасників ЗНО зареєстровано для проходження тесту з української мови і літератури — 239 945 осіб, історії України — 182 219 осіб, математики — 113 113 осіб. Порівняно з минулим роком збільшилась кількість осіб, які складатимуть цього року біологію та географію.
За його словами, з 28 квітня на інформаційних сторінках усіх учасників будуть розміщені запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення ЗНО для проходження тестування обраного предмету.
“Учасникам ЗНО необхідно самостійно роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки, що знаходиться на сайті Українського центру. Окрім цього адреси пунктів проходження тестування будуть розміщенні в мобільному додатку "Моє ЗНО", який вже декілька місяців функціонує”, — повідомив він.
Як повідомляв УНН, більше 86 тис. осіб взяли участь у другому етапі пробного ЗНО.