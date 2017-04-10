Більше 86 тис. осіб взяли участь у другому етапі пробного ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у пробному тестуванні взяли 86 тис. 820 осіб, що становить 93,09% від загальної кількості зареєстрованих для проходження пробного ЗНО з цих предметів, передає УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
Повідомляється, що пробне ЗНО пройшло з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської, російської мов.
Найбільш активними виявилися учасники, які прийшли складати тест з хімії — 96,06% від загальної кількості зареєстрованих, найменш — із російської мови (79,03%).
Також у прес-службі зазначили, що кожен учасник має можливість отримати результат пробного ЗНО за допомогою сервісу “Визначити результат”.
Крім того, повідомляється, що доступ до заповнення електронних бланків відповідей буде закрито 10 квітня 2017 о 24 год.
Зазначається, що учасники, які не змогли взяти участь у пробному ЗНО, можуть отримати тестові матеріали в пункті проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання до 12 квітня включно або пізніше — у регіональному центрі оцінювання якості освіти.
Нагадаємо, понад 110 тис. учасників взяли участь у пробному ЗНО з української мови та літератури.