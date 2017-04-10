Более 86 тыс. человек приняли участие во втором этапе пробного ВНО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41457 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102593 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157141 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116740 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116678 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112660 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104339 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107097 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103592 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Более 86 тыс. человек приняли участие во втором этапе пробного ВНО

Более 86 тыс. человек приняли участие во втором этапе пробного ВНО

Киев  •  УНН

 • 7607 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По данным региональных центров оценивания качества образования, участие в пробном тестировании приняли 86 тыс. 820 человек, что составляет 93,09% от общего количества зарегистрированных для прохождения пробного ВНО по этим предметам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

Сообщается, что пробное ВНО прошло по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, немецкого, французского, испанского, русского языков.

Наиболее активными оказались участники, пришедшие сдавать тест по химии, — 96,06% от общего количества зарегистрированных, наименее — по русскому языку (79,03%).

Также в пресс-службе отметили, что каждый участник имеет возможность получить результат пробного ВНО с помощью сервиса “Определить результат”.

Кроме того, сообщается, что доступ к заполнению электронных бланков ответов будут закрыты 10 апреля 2017 г. в 24 ч.

Отмечается, что участники, которые не смогли принять участие в пробном ВНО, могут получить тестовые материалы в пункте проведения пробного внешнего независимого оценивания до 12 апреля включительно или позже — в региональном центре оценивания качества образования.

Напомним, более 110 тыс. участников приняли участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе.

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