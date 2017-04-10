Более 86 тыс. человек приняли участие во втором этапе пробного ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По данным региональных центров оценивания качества образования, участие в пробном тестировании приняли 86 тыс. 820 человек, что составляет 93,09% от общего количества зарегистрированных для прохождения пробного ВНО по этим предметам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
Сообщается, что пробное ВНО прошло по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, немецкого, французского, испанского, русского языков.
Наиболее активными оказались участники, пришедшие сдавать тест по химии, — 96,06% от общего количества зарегистрированных, наименее — по русскому языку (79,03%).
Также в пресс-службе отметили, что каждый участник имеет возможность получить результат пробного ВНО с помощью сервиса “Определить результат”.
Кроме того, сообщается, что доступ к заполнению электронных бланков ответов будут закрыты 10 апреля 2017 г. в 24 ч.
Отмечается, что участники, которые не смогли принять участие в пробном ВНО, могут получить тестовые материалы в пункте проведения пробного внешнего независимого оценивания до 12 апреля включительно или позже — в региональном центре оценивания качества образования.
Напомним, более 110 тыс. участников приняли участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе.