Более 86 тыс. человек приняли участие во втором этапе пробного ВНО

Сообщается, что пробное ВНО прошло по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, немецкого, французского, испанского, русского языков.

Наиболее активными оказались участники, пришедшие сдавать тест по химии, — 96,06% от общего количества зарегистрированных, наименее — по русскому языку (79,03%).

Также в пресс-службе отметили, что каждый участник имеет возможность получить результат пробного ВНО с помощью сервиса “Определить результат”.

Кроме того, сообщается, что доступ к заполнению электронных бланков ответов будут закрыты 10 апреля 2017 г. в 24 ч.

Отмечается, что участники, которые не смогли принять участие в пробном ВНО, могут получить тестовые материалы в пункте проведения пробного внешнего независимого оценивания до 12 апреля включительно или позже — в региональном центре оценивания качества образования.

Напомним, более 110 тыс. участников приняли участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе.