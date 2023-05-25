ЦНС: Російським військовим обіцяють земельні ділянки на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Росіянам, аби вони активніше йшли в лави зс рф, щоб воювати проти України, обіцяють земельні ділянки на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Окупаційні адміністрації активно «націоналізують» фермерські угіддя, які були тимчасово залишені власниками. Так, на тимчасово окупованих територіях, росіяни фактично відживають приватну власність.
Натомість вони обіцяють роздати окремі ділянки російським військовими, як винагороду за участь у війні проти України.
Великі ж фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються владою рф.
На Херсонщині великі фермерські господарства передані людині колаборанта сальдо. Раніше ЦНС зазначав, що саме сальдо хоче монополізувати розкрадання зерна з ТОТ півдня України.
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