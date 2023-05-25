ЦНС: Российским военным обещают земельные участки на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Россиянам, чтобы они активнее шли в ряды вс рф, чтобы воевать против Украины, обещают земельные участки на временно оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Оккупационные администрации активно «национализируют» фермерские угодья, которые были временно оставлены владельцами. Так, на временно оккупированных территориях, россияне фактически отживают частную собственность.
Вместо этого они обещают раздать отдельные участки российским военными, как вознаграждение за участие в войне против Украины.
Крупные же фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, которые контролируются властями рф.
На Херсонщине крупные фермерские хозяйства переданы человеку коллаборанта сальдо. Ранее ЦНС отмечал, что именно Сальдо хочет монополизировать хищение зерна с ВОТ юга Украины.
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