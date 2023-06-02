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ЦНС: росіяни перекинули спецназ у бєлгородську область для протидії партизанам

ЦНС: росіяни перекинули спецназ у бєлгородську область для протидії партизанам

Київ • УНН

 • 390140 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Для протидії партизанам у бєлгородській області російські окупанти перекинули туди свої сили спецназу, а саме загін 322 центру російських ССО "сенеж". Про це пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Цитата

"Через необхідність боротися з партизанським рухом на територію білгородської області прибув загін 322 центру російських ССО "сенеж", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У ЦНС говорять, що росіяни настільки побоюються партизанського руху, що терміново припинили всі операції даного елітного підрозділу і замість цього розмістили його в прикордонних населених пунктах білгородської області. Завдання підрозділу полягає в проведенні диверсійної діяльності на російському прикордонному регіоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У бєлгородській області рф знову неспокійно: легіон "Свободи Росії" та РДК заявляють, що "боротьба триває"

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