ЦНС: россияне перебросили спецназ в белгородскую область для противодействия партизанам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Для противодействия партизанам в белгородской области российские оккупанты перебросили туда свои силы спецназа, а именно отряд 322 центра российских ССО "сенеж". Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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"Из-за необходимости бороться с партизанским движением на территорию Белгородской области прибыл отряд 322 центра российских ССО "сенеж", - говорится в сообщении.
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В ЦНС говорят, что россияне настолько опасаются партизанского движения, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и вместо этого разместили его в приграничных населенных пунктах белгородской области. Задача подразделения заключается в проведении диверсионной деятельности на российском приграничном регионе.
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