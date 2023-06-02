ЦНС: россияне перебросили спецназ в белгородскую область для противодействия партизанам

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"Из-за необходимости бороться с партизанским движением на территорию Белгородской области прибыл отряд 322 центра российских ССО "сенеж", - говорится в сообщении.

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В ЦНС говорят, что россияне настолько опасаются партизанского движения, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и вместо этого разместили его в приграничных населенных пунктах белгородской области. Задача подразделения заключается в проведении диверсионной деятельности на российском приграничном регионе.

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