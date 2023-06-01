ЦНС: окупанти вилучають українські документи у водіїв на ТОТ

Деталі

Так, окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв.

Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки.

Доповнення

Крім того, у ЦНС повідомляють, що окупанти проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизан.

"Росіяни шукають докази того, що місцеві мешканці співпрацюють з підпіллям. Крім цього, вони перевіряють наявність російських "паспортів", а у разі його відсутності погрожують депортацією", - підкреслили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо

У ЦНС повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти посилюють інформаційно-пропагандистський вплив з метою мілітаризації молоді.