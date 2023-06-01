ЦНС: оккупанты изымают украинские документы у водителей на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Россияне изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев гражданских авто на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, оккупанты усилили патрули на временно оккупированных территориях Херсонской области. Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей.
Если водитель предьявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца документов заносят в специальные списки.
Дополнение
Кроме того, в ЦНС сообщают, что оккупанты проводят обыски в частных домах на временно оккупированных территориях Запорожской области, ища партизан.
"Россияне ищут доказательства того, что местные жители сотрудничают с подпольем. Кроме этого, они проверяют наличие российских "паспортов", а в случае его отсутствия угрожают депортацией", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.
Напомним
В ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты усиливают информационно-пропагандистское воздействие с целью милитаризации молодежи.