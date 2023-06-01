ЦНС: оккупанты изымают украинские документы у водителей на ВОТ

Детали

Так, оккупанты усилили патрули на временно оккупированных территориях Херсонской области. Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей.

Если водитель предьявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца документов заносят в специальные списки.

Дополнение

Кроме того, в ЦНС сообщают, что оккупанты проводят обыски в частных домах на временно оккупированных территориях Запорожской области, ища партизан.

"Россияне ищут доказательства того, что местные жители сотрудничают с подпольем. Кроме этого, они проверяют наличие российских "паспортов", а в случае его отсутствия угрожают депортацией", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Напомним

В ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты усиливают информационно-пропагандистское воздействие с целью милитаризации молодежи.