ЦНС: На Донеччині окупати “промивають мізки” молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти посилюють інформаційно-пропагандистський вплив з метою мілітаризації молоді, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Ворог хоче відкрити на ТОТ регіональні відділення загальноросійської громадсько-державної організації “добровольное общество содействия армии, авиациии и флоту рф”. У такий спосіб місцева окупаційна адміністрація шукає нові шляхи нав’язування кремлівської ідеології молоді та спонукання їх до отримання російських “паспортів”.
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