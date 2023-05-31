ЦНС: На Донеччині окупати “промивають мізки” молоді

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Ворог хоче відкрити на ТОТ регіональні відділення загальноросійської громадсько-державної організації “добровольное общество содействия армии, авиациии и флоту рф”. У такий спосіб місцева окупаційна адміністрація шукає нові шляхи нав’язування кремлівської ідеології молоді та спонукання їх до отримання російських “паспортів”.

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