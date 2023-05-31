ЦНС: На Донетчине оккупанты "промывают мозги" молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты усиливают информационно-пропагандистское воздействие с целью милитаризации молодежи, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Враг хочет открыть на ВОТ региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации “добровольное общество содействия армии, авиации и флоту рф”. Таким образом местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских “паспортов”.
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