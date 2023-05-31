ЦНС: На Донетчине оккупанты "промывают мозги" молодежи

Детали

Враг хочет открыть на ВОТ региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации “добровольное общество содействия армии, авиации и флоту рф”. Таким образом местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских “паспортов”.

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