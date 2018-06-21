Цивільні рятуються втечею через бої на південному заході Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Тисячі людей рятуються втечею з контрольованих повстанцями районів на південному заході Сирії, які стали об'єктом обстрілу з боку урядових військ. Про це в четвер заявив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на Reuters.
Спостерігачі заявили, що північно-західні райони провінції Дар'а покинули вже близько 12,5 тис. осіб.
Як зазначено, є побоювання щодо активізації наступу в цьому районі поблизу кордону з Йорданією.
Напередодні видання VOA News повідомило, що сирійський уряд відправляє свої війська на південь Сирії в рамках підготовки до наступу на південні мухафази Дар'а і Ель-Кунейтра, на тлі згортання боїв на півночі і північному сході країни.
У неурядовій організації "Білі каски" в Дар'а повідомили напередодні, що люди готуються до наступу.
"Вільна армія Сирії перебуває в стані бойової готовності, і всі готуються до битви", - сказали в організації.
У спробі взяти під контроль стратегічний пагорб Ладжат в східній Дар'аї сирійська армія намагається розділити контрольовану озброєною опозицією територію на півдні на дві частини, відзначає видання.
Нагадаємо, США пригрозили застосувати жорсткі заходи через наступ сирійської армії.