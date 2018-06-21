Гражданские спасаются бегством из-за боев на юго-западе Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Тысячи людей спасаются бегством из контролируемых повстанцами районов на юго-западе Сирии, которые стали объектом обстрелов со стороны правительственных войск. Об этом в четверг заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Наблюдатели заявили, что северо-западные районы провинции Даръа покинули уже около 12,5 тыс. человек.
Как указано, есть опасения относительно активизации наступления в этом районе близ границы с Иорданией.
Накануне издание VOA News сообщило, что сирийское правительство отправляет свои войска на юг Сирии в рамках подготовки к наступлению на южные мухафазы Даръа и Эль-Кунейтра, на фоне сворачивания боев на севере и северо-востоке страны.
В неправительственной организации "Белые каски" в Даръа сообщили накануне, что люди готовятся к наступлению.
"Свободная армия Сирии находится в состоянии боевой готовности, и все готовятся к битве", - сказали в организации.
В попытке взять под контроль стратегический холм Ладжат в восточной Даръае сирийская армия пытается разделить контролируемую вооруженной оппозицией территорию на юге на две части, отмечает издание.
Напомним, США пригрозили применить жесткие меры из-за наступления сирийской армии.