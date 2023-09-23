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Цінуємо рішення Канади приєднатися до підготовки українських пілотів на F-16 – Зеленський

Цінуємо рішення Канади приєднатися до підготовки українських пілотів на F-16 – Зеленський

Київ • УНН

 • 320296 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У межах робочого візиту до Канади президент Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський висловив подяку очільнику канадського уряду за підтримку України та українців. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення Канада надала нашій країні допомогу на понад 8 млрд канадських доларів і підготувала майже 40 тис. українських військових у межах операції UNIFIER.

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«І в час цієї війни, і в різні інші часи наша держава й наші люди отримують від Канади лише повагу, лише прагнення допомогти, лише довіру. І, будь ласка, знайте: ми цінуємо таке ставлення, ми вам вдячні. Україна обов’язково це пам’ятатиме», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив: коли Україна переможе, це буде спільна перемога з Канадою, з усіма друзями та партнерами й вільним світом.

Під час переговорів сторони обговорили оборонну співпрацю. Глава держави відзначив лідерство Канади в гуманітарному розмінуванні та висловив сподівання, що з канадською підтримкою буде реалізовано завдання з очищення всієї української землі від мін і снарядів, що не розірвалися.

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«Дуже ціную рішення Канади приєднатися до підготовки пілотів для літаків F-16. Дякую, Джастіне. Сьогодні ми докладно обговорили посилення нашого повітряного щита. Подякував Прем’єр-міністру за рішення його уряду закупити для потреб України нову партію ракет для систем ППО. Це дуже своєчасно з огляду на щоденні російські удари ракетами та іранськими «шахедами» по наших містах, по наших людях, по нашій цивільній інфраструктурі», – повідомив президент.

Крім того, сьогодні Україна одержала від Канади новий пакет оборонної підтримки, який містить бойові бронемашини та броньовані машини для евакуації, необхідні для порятунку життів поранених військовослужбовців.

Про спільне виробництво зброї 

Під час зустрічі також обговорювалася співпраця України й Канади у сфері військової промисловості, зокрема спільне виробництво озброєння.

«Очікуємо на участь канадських компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні незабаром», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що підписана сьогодні оновлена Угода про вільну торгівлю буде базою для відбудови України.

Президент відзначив готовність Канади продовжувати санкційний тиск на Росію, щоб вона не могла збільшувати фінансування агресії.

Українська формула миру

Крім того, сторони обговорили різні аспекти Української формули миру, зокрема пункти, що стосуються справедливості: засудження Росії за агресію та компенсації усіх завданих нею збитків. Глава держави подякував Канаді за підтримку роботи з організації Глобального саміту миру.

«Також вдячний за лідерство в роботі над безпековими гарантіями для України на період до вступу в НАТО. Наші команди працюють над підготовкою двостороннього документа щодо безпекових гарантій», – наголосив він.

Наостанок Володимир Зеленський подякував Канаді та її уряду за те, що українська культура й спільнота в цій країні – завжди нарівні з усіма іншими спільнотами та культурами й відчуває повагу.

Військова допомога Україні

Зі свого боку Джастін Трюдо оголосив про виділення 650 млн канадських доларів військової допомоги Україні протягом наступних трьох років.

Він підтвердив, що Канада надаватиме інструкторів для тренування пілотів на F-16, а також допомагатиме з обслуговуванням танків. Крім того, Україні буде передано 35 дронів із камерами високої точності, броньовані машини та амуніцію.

Також було підтверджено, що Канада зробить фінансовий внесок у створення консорціуму для передачі військового спорядження Україні й надасть значну макроекономічну допомогу нашій країні у 2024 фіскальному році.

Джастін Трюдо запевнив: Канада буде з Україною стільки, скільки потрібно.

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