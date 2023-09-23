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Ценим решение Канады присоединиться к подготовке украинских пилотов на F-16 - Зеленский

Ценим решение Канады присоединиться к подготовке украинских пилотов на F-16 - Зеленский

Киев • УНН

 • 320291 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В рамках рабочего визита в Канаду президент Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Зеленский выразил благодарность главе канадского правительства за поддержку Украины и украинцев. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения Канада предоставила нашей стране помощь на более чем 8 млрд канадских долларов и подготовила почти 40 тыс. украинских военных в рамках операции UNIFIER.

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«И во время этой войны, и в разные другие времена наше государство и наши люди получают от Канады только уважение, только стремление помочь, только доверие. И, пожалуйста, знайте: мы ценим такое отношение, мы вам благодарны. Украина обязательно это будет помнить», – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул: когда Украина победит, это будет общая победа с Канадой, со всеми друзьями и партнерами и свободным миром.

Во время переговоров стороны обсудили оборонное сотрудничество. Глава государства отметил лидерство Канады в гуманитарном разминировании и выразил надежду, что с канадской поддержкой будет реализована задача по очистке всей украинской земли от мин и снарядов, которые не разорвались.

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«Очень ценю решение Канады присоединиться к подготовке пилотов для самолетов F-16. Спасибо, Джастин. Сегодня мы подробно обсудили усиление нашего воздушного щита. Поблагодарил Премьер-министра за решение его правительства закупить для нужд Украины новую партию ракет для систем ПВО. Это очень своевременно, учитывая ежедневные российские удары ракетами и иранскими «шахедами» по нашим городам, по нашим людям, по нашей гражданской инфраструктуре», – сообщил президент.

Кроме того, сегодня Украина получила от Канады новый пакет оборонной поддержки, который содержит боевые бронемашины и бронированные машины для эвакуации, необходимые для спасения жизней раненых военнослужащих.

О совместном производстве оружия 

Во время встречи также обсуждалось сотрудничество Украины и Канады в сфере военной промышленности, в частности совместное производство вооружения.

«Ожидаем участия канадских компаний в первом Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине вскоре», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что подписанное сегодня обновленное Соглашение о свободной торговле будет базой для восстановления Украины.

Президент отметил готовность Канады продолжать санкционное давление на Россию, чтобы она не могла увеличивать финансирование агрессии.

Украинская формула мира

Кроме того, стороны обсудили различные аспекты Украинской формулы мира, в частности пункты, касающиеся справедливости: осуждение России за агрессию и компенсации всех нанесенных ею убытков. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку работы по организации Глобального саммита мира.

«Также благодарен за лидерство в работе над гарантиями безопасности для Украины на период до вступления в НАТО. Наши команды работают над подготовкой двустороннего документа по гарантиям безопасности», – подчеркнул он.

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и ее правительство за то, что украинская культура и сообщество в этой стране – всегда наравне со всеми другими сообществами и культурами и чувствует уважение.

Военная помощь Украине

Со своей стороны Джастин Трюдо объявил о выделении 650 млн канадских долларов военной помощи Украине в течение следующих трех лет.

Он подтвердил, что Канада будет предоставлять инструкторов для тренировки пилотов на F-16, а также помогать с обслуживанием танков. Кроме того, Украине будет передано 35 дронов с камерами высокой точности, бронированные машины и амуницию.

Также было подтверждено, что Канада сделает финансовый вклад в создание консорциума для передачи военного снаряжения Украине и предоставит значительную макроэкономическую помощь нашей стране в 2024 фискальном году.

Джастин Трюдо заверил: Канада будет с Украиной столько, сколько нужно.

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