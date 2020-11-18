Циганик про рішення УЄФА: ти можеш грати весь турнір, а потім тобі скажуть привези іншу збірну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Матч Швейцарія - Україна в Лізі Націй був скасований місцевою владою через епідеміологічну ситуацію в розташуванні нашої збірної. Тепер УЄФА може або покарати нашу збірну технічною поразкою, або ж вирішити долю гри через жеребкування. У будь-якому разі тут вже не буде спортивного принципу, поділився думкою журналіст Ігор Циганик, передає УНН з посиланням на ефір FootballHub.
“У всій цій історії жереб буде більш справедливим, аніж технічна поразка 0:3. УЄФА може піти на технічну поразку, щоб показати усім іншим збірним, що потрібно мати запасні варіанти, коли є така ситуація.
Але й варто говорити, що спортивного принципу тут ніякого немає. Тому що ти можеш грати увесь турнір, потім тебе змусять привезти якусь молодіжну або жіночу збірну, ти все рівно програєш і вилетиш. Це не спортивний принцип.
Спортивний принцип — це коли обидві команди в однакових умовах і в оптимальних складах. Тоді жереб був би справедливим”, — сказав він.
Як відомо, матч Ліги націй “Швейцарія — Україна” за рішенням місцевої влади Люцерну було скасовано. Причина — виявлений “ковід” у кількох гравців.
Томас Грімм заявив, що це помилкове рішення, прийняте без об’єктивних для цього підстав.
В УАФ наголошували, що були готові грати і мали для цього щонайменше 13 здорових футболістів збірної.