Циганик про рішення УЄФА: ти можеш грати весь турнір, а потім тобі скажуть привези іншу збірну

“У всій цій історії жереб буде більш справедливим, аніж технічна поразка 0:3. УЄФА може піти на технічну поразку, щоб показати усім іншим збірним, що потрібно мати запасні варіанти, коли є така ситуація.

Але й варто говорити, що спортивного принципу тут ніякого немає. Тому що ти можеш грати увесь турнір, потім тебе змусять привезти якусь молодіжну або жіночу збірну, ти все рівно програєш і вилетиш. Це не спортивний принцип.

Спортивний принцип — це коли обидві команди в однакових умовах і в оптимальних складах. Тоді жереб був би справедливим”, — сказав він.

Як відомо, матч Ліги націй “Швейцарія — Україна” за рішенням місцевої влади Люцерну було скасовано. Причина — виявлений “ковід” у кількох гравців.

Томас Грімм заявив, що це помилкове рішення, прийняте без об’єктивних для цього підстав.

В УАФ наголошували, що були готові грати і мали для цього щонайменше 13 здорових футболістів збірної.