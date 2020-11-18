Цыганик о решении УЕФА: ты можешь играть весь турнир, а потом тебе скажут привези другую сборную
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Матч Швейцария - Украина в Лиге Наций был отменен местными властями из-за эпидемиологической ситуации в расположении нашей сборной. Теперь УЕФА может либо наказать нашу сборную техническим поражением, либо решить судьбу игры через жеребьевку. В любом случае здесь уже не будет спортивного принципа, поделился мнением журналист Игорь Цыганик, передает УНН со ссылкой на эфир FootballHub.
"Во всей этой истории жребий будет более справедливым, чем техническое поражение 0:3. УЕФА может пойти на техническое поражение, чтобы показать всем другим сборным, что нужно иметь запасные варианты, если есть такая ситуация.
Но и нужно говорить, что спортивного принципа здесь никакого нет. Потому что ты можешь играть весь турнир, потом тебя заставят привезти какую-то молодежную или женскую сборную, ты все равно проиграешь и вылетишь. Это не спортивный принцип.
Спортивный принцип - это когда обе команды в одинаковых условиях и в оптимальных составах. Тогда жребий был бы справедливым", - сказал он.
Как известно, матч Лиги наций "Швейцария - Украина" по решению местных властей Люцерна был отменен. Причина - обнаруженный "ковид" у нескольких игроков.
Томас Гримм заявил, что это ошибочное решение, принятое без объективных для этого оснований.
В УАФ отмечали, что были готовы играть и имели для этого не менее 13 здоровых футболистов сборной.