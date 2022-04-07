Цифрове заспокійливе: понад 1,7 млн українців зіграли в єБайрактар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Понад 1,7 мільйонів користувачів порталу державних послуг "Дія" зіграло у гру "єБайрактар". Про це повідомляє УНН із посиланням на Мінцифри.
Деталі
Як зазначили, таку кількість гравців нарахували майже за 3 тижні існування "цифрового заспокійливого".
Гру, де потрібно керувати безпілотником "Байрактар" та знищувати ворогів, створило Міністерство цифрової трансформації України разом із командою міжнародної компанії з розроблення комп'ютерних ігор iLogos.
Долучитися до гри дуже просто:
"Грайте в гру онлайн, знищуйте окупантів, отримуйте бали та вірте в перемогу України!" — додали в Мінцифри.
Нагадаємо
Застосунок "Дія" транслює марафон телеканалів, які об’єдналися для того, щоб 24/7 висвітлювати війну рф проти України.