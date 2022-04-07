Цифровое успокоительное: более 1,7 млн украинцев сыграли в еБайрактар

Детали

Как отметили, такое количество игроков насчитали почти за 3 недели существования "цифрового успокоительного".

Игру, где нужно управлять беспилотником "Байрактар" и уничтожать врагов, создало Министерство цифровой трансформации Украины вместе с командой международной компании по разработке компьютерных игр iLogos.

Присоединиться к игре очень просто:



Авторизуйтесь в обновленном приложении "Дия";



В разделе "Услуги" нажмите "еБайрактар".



"Играйте в игру онлайн, уничтожайте оккупантов, получайте баллы и верьте в победу Украины!" — добавили в Минцифры.

Напомним

Приложение "Дия" транслирует марафон телеканалов, которые объединились для того, чтобы 24/7 освещать войну рф против Украины.