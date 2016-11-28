Центровий А.Пустовий відзначився переможним кидком у матчі чемпіонату Іспанії

Баскетболіст збірної України відіграв 23 хвилини у виїзному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії проти "Мурсії". "Бігмен" крім 10 очок (5/9 двоочкових), 5 підбирань, 1 передачі і 1 блок-шота записав в актив переможний кидок на останніх секундах матчу (76:74).

Зазначимо, що інший один представник збірної України В'ячеслав Кравцов, який захищає в Іспанії кольори "Валенсії", в домашньому матчі з "Бетісом" провів на паркеті 29 хвилин, набрав 7 очок (3/4 двоочкових, 1/2 штрафних), зробив 8 підбирань, 2 втрати і 2 блок-шоти. Команда українця виграла з рахунком 66:56.

Нагадаємо, що "Обрадойро" після 10 ігор займає 14 місце, маючи в активі 3 перемоги, а "Валенсія" з 6 перемогами в 9 матчах йде на 4-й сходинці.